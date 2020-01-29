إرجاع الأموال للعميل من اشتراطات تشغيل مكاينات الخدمة الذاتية للمشروبات والوجبات

علي القحطاني(صدى):

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اشتراطات للجهات الراغبة في تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية الخاصة بالمشروبات والوجبات المغلفة.

وأوضحت لائحة الاشتراطات الصحية، لمكائن الخدمة الذاتية للمشروبات والوجبات الخفيفة المغلفة، ضرورة أن تكون العملة المطلوبة واضحة وإمكانية استرجاع الأموال وإعادة المبالغ المتبقية للعميل، وكذلك الالتزام بتعليمات التشغيل ووضع دليل تشغيل كملصق على الماكينة باللغة العربية.

كما أكدت على أهمية إمكانية استخدام المكائن من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الالتزام بضمان كفاءة عمل الماكينة وتقديمها الخدمات المطلوبة بشكل دقيق ويرضي المستهلك، وكذلك وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها وموقعها.

اشتراطات على الجهة المالكة.

وتضمنت الاشتراطات، تعهد الجهة المالكة أو المشغلة بعدم التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للماكينات، والالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للماكينات، وإزالتها في حال عدم تشغيلها.

كما اشتملت على أن تضمن الجهة المالكة سلامة المنتج وعدم تعرضه للمخاطر جراء عمليات الصيانة، وأن تكون المكائن المستخدمة ذات إمكانية عالية في تحضير العديد من المشروبات.

وشملت الاشتراطات أيضًا أن تكون درجة حرارة المشروبات الساخنة 100 درجة مئوية تقريباً، واستخدام كاسات ذات جودة عالية وبمقاسات مناسبة لتعبئة المشروبات الساخنة.