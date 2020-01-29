وصفة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه والعنق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ترغب العديد من السيدات فى جعل بشرتهن خالية من التجاعيد، لذلك يقدمون على المراكز التجميل وتجربة العديد الماسكات التى تحسن من نضارة بشرتهم.

ومن الماكسات المفيدة للبشرة تلك التى يتم صنعها من زبدة الكاكاو وعسل النحل، حيث يتم خلط 2 ملعقة طعام من زبدة الكاكاو حتى يصبح خفيف، ثم نقوم بإضافة 2 ملعقة من عسل النحل ونخلط المزيج جيدًا حتى يصبح كالمعجون.

بعدها يتم وضع الخليط على الوجه والعنق مع التدليك لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يترك الماسك لمدة 10 دقائق، ثم يغسل بالماء البارد.

وينصح عند استخدام هذا الماسك بأن يتم وضعه مرتان فى الأسبوع، علما بأن الماسك يتم وضعه بعد غسل الوجه وتجفيفه جيدًا.