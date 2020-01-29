محمود عباس: سنغير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية

القدس المحتلة(صدى):

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأضاف عباس في أعقاب إعلان صفقة القرن: القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وللمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيُذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

وأكد على تمسك بلاده بالثوابت الوطنية التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعدم التنازل عن واحد منها.

وتابع: أعلنا عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وما زلنا متمسكين بإجرائها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويجب على المواطن المقدسي أن ينتخب في قلب القدس وليس خارجها.