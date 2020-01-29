أفغانستان ترد على تهكم روحاني:«تعلموا مننا ولاتسخروا»

وكالات(صدى):

فتح شاه حسين مرتضوي أحد كبار مستشاري الرئیس الأفغاني، النار على الرئيس الإيراني حسن روحاني، واتهمه بالتهكم عليهم.

وكان انتشر فيديو لروحاني يتحدث خلاله عن أهمية إجراء الانتخابات والتصويت إلكترونياً، متهكماً على أفغانستان.

وقال شاه حسين مرتضوي في مقابلة مع قناة “إيران إنترناشیونال” مخاطبًا روحاني: “لا تسخروا، وتعلموا منا”.

وتابع: بالنسبة لأفغانستان التي قضت 40 عامًا في الحرب، من المهم للغاية الآن السعي من أجل قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

واستكمل: في عام 2015 أصبح المنافس في الانتخابات الأفغانیة شريكا في السلطة، لكن في بلدنا المجاور (إيران) ذهب المنافس الانتخابي إلى السجن.