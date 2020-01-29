شاهد.. عمر البشير يصل إلى النيابة في سيارة بدون كلبشات

الخرطوم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة وصول الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر النيابة العامة؛ للتحقيق معه حول انقلاب عام 1989 .

وظهر عمر البشير، في سيارة وبحراسة خاصة وبدون كلبشات، فيما كشفة وسائل إعلام محلية أنه رفض الرد على أسئلة النيابة أو التجاوب مع لجنة التحقيق والإدلاء بأي أقوال حول تفاصيل الانقلاب.

كما أوضحت أن الرئيس السوداني المعزول قد مكث مع اللجنة لحوالي نصف ساعة قبل إعادته إلى سجن كوبر.

وكانت النيابة العامة قد استدعت الأحد الماضي، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري الانقلاب.