الشرطة تكشف ملابسات هجوم المشجعين على منزل رئيس مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقًا في هجوم بعض الجماهير على منزل إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد.

وأوضح بيان للشرطة، أنه في «حوالي الساعة 10:45 مساء الثلاثاء 28 يناير، تم إبلاغ شرطة تشيشير عن عمل إجرامي وقع في المساء حيث استهدفت مجموعة كبيرة منزلا في منطقة نيذر بوفر».

وأضاف: «لحسن الحظ لم يصب أحد بسوء، وسيتعاون الضباط مع مسؤولي الأمن في الأيام القادمة لمعرفة الظروف الكاملة المحيطة بالواقعة وتحديد المتورطين فيها».

من جانبه، قال النادي في بيان له، إن أي مشجع تثبت إدانته في الحادث سيتم حظره مدى الحياة، متابعًا: «نعرف أن عالم كرة القدم سيتحد معنا إذ أننا نتعاون مع شرطة مانشستر للتعرف على مرتكبي هذا الاعتداء غير المبرر».

ذكر أن يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق 33 نقطة خلف غريمه التقليدي ليفربول المتصدر.