شباب الخير التطوعي يختتم برامجه بحضور الأمراء والوجهاء وراود المجتمع ونجوم الإعلام والرياضة

محمد السعران(صدى):

اختتم مشروع شباب الخير التطوعي برامجه والدوري الرياضي وذلك على شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وفضيلة الشيخ /د. بدر بن نادر المشاري في بطولة غالية على مستوى مدينة الرياض .

والتي شارك فيه 34 فريق رياضي تجاوز عددهم 500 لاعب وتخلل الدوري عدد من الفعاليات والانشطة والبرامج حيث اهتم بزرع القيم النبيلة من أجل اخراج ابنه صالحه ونافعة من شبابنا لمجتمعاتهم ودينهم ووطنهم .

كما أقيمت عدة دورات تطويرية لهم وتم تهيئة كثير منهم لسوق العمل وعقدت ايضاً دورة صيانة الجوالات بشهادات معتمدة ،واختتم المشروع بتكريم البرامج والانشطة البارزة للمشروع الذي هيئ صف واصبحوا قادة للفرق التطوعية وايجاد لهم بيئة محفزة تطوعية كوفق رؤية 2030 ، وتم تكريم الاعضاء المثاليين ، وكذلك بادرت شركة مطاعم البيت الرومانسي وبدورها المجتمعي بتقديم الضيافة لتصبح راعي الضيافة بالحفل .

فيما قدم رجل الأعمال عبدالرحمن الشهري مالك قصر النورس وعدد من رجال الأعمال مساهمات عده لأجل مثل هذه المبادرات النافعة لشبابنا

وشهد الحفل حضور كثيف من رواد الوطن ووجهاء المجتمع واعلاميين وأدباء ورياضيين ومن ابرزهم :

المهندس : بندر الراجحي

المدير التنفيذي لحملة الراجحي

الشيخ : فهد العنيزان

مدير التوجيه والارشاد بحملة الراجحي

الاعلامي : عبيد البرغش

الاعلامي : غرم العمري

الاعلامي : سعيد العجل رئيس مجلس أدارة صحافيو الوطن .مدير تحرير صحيفة صدى الإلكترونية .

الاعلامي : رياض الودعان

الاعلامي : يحيى زيلع

سعادة العقيد : سعيد آل راكان

رجل الاعمال : سلطان عوض الضباطي

رجل الاعمال : شجاع آل شجاع

رجل الاعمال : حسين الحسين

وقدم مدير المشروع الأستاذ : فهد الراضي شكره لضيوف الشرف والداعمين وشركاء النجاح الذين كانوا إضافة وسبب بعد الله في نجاح المشروع الذي يهدف إلى توعية الشباب وزرع محبة الوطن في قلوبهم وغرس القيّم التربوية والإيجابية في سلوكياتهم .