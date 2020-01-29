رجل يرتدى فستان زفاف ويضع أحمر شفاه لإنقاذ ابنته المريضة

بكين(صدى):

أقدم رجل صينى على ارتداء فستان زفاف ووضع أحمر شفاة كل يوم من أجل إنقاذ ابنته المريضة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما علم الرجل بإصابة ابنته بمرض سرطان الدم، وهى لم تبلغ من العمر بعد 4 سنوات، حيث حاول الأب إنقاذ ابنته بشتى الطرق، وانفق جميع نقوده عليها، واضطر للاقتراض ممن حوله لمرات عديدة من أجل تغطية تكاليف جلسات العلاج الكيميائية لنجلته.

وبعد انتهاء الرحلة العلاجية لطفلته، ظن أن الأمر مضى على خير، ألا أن الأقدار شاءت بغير ذلك، حيث عاد المرض إليها مرة أخرى، وعاد الأب حائرًا فيما سيفعله.

وفي يوم من الأيام، طرأ بذهنه أن يرتدى ثوب زفاف ويضع لافته يطالب من خلالها شريك يتحمل تكاليف علاج ابنته المريضة.

وبالفعل، نفذ الرجل ما عزم عليه، وسار في الشوارع باحثًا عن من ينجده وينقذ ابنته المريضة، مؤكدًا أنه لا يهتم بنظرة الآخرين إليه حينما يرتدى هذا الزى، وأن ما يبحث عنه فقط هو من يتكفل بعلاج صغيرته.