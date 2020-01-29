مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي يكرم التمريض المتميز

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية سعادة مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي أقامت صحة حفرالباطن حفل تكريم التمريض المتميز تحت شعار “قدر ممرضك ” وذلك لتشجيعهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء وتقديراً لتميزهم في مجال عملهم الإنساني وشمل الحفل على تعريف الحضور عن أهمية التمريض وأعمالهم الإنسانية لتعزيز المهنة.

ومن جانبه أعرب مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي عن سعادته بالإلتقاء بالمتميزين والمتميزات بصحة حفرالباطن وهي مهنة إنسانية والجميع يعلم بأهمية التمريض والخدمة التمريضية في جميع القطاعات والمراكز والمنشآت الصحية و سيتم تكريم التمريض المتميز بشكل دوري ومن واجبنا تقديركم ودعمكم على تميزكم وسنتلقي دوما في محافل التميز والإبداع .

وأختتم الحفل بتكريم التمريض المتميز والمنشآت الصحية والمشاركين فيه.