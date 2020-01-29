راق شرعي تحرّش بمواطنة ولمس أجزاء حساسة منها لإخراج الجن!
روت مواطنة في دعوى قضائية، قصة تحرُّش راق شرعي بها، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها.
وأوضحت المواطنة في الدعوى التي رفعتها، أن الراق جاء إلى منزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا منه.
وأخبرت المواطنة أسرتها بما حدث، ليتم وضع كمين له حتى جاء إلى منزلها في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وعندما همّ بوضع يده على جسدها والاقتراب منها تم القبض عليه، وفقًا لصحيفة «عكاظ».
واعترف المتهم بأنه تواصل مع الفتيات برسائل وصور غرامية ، وبمارسة الرقية بدون تصريح، وصدر حكم عليه بالسجن والإبعاد.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2823 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
عباس[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
((( يوجدالبعض من الأجانب أمتهنو الرقية والعلاج الشعبي لغرض الكسب المادي ))
وهذا الشخص أجنبي والقضية أخذت من السجلات السابقة وهذا نص الخبر وفقاً لصحيفة ( عكاظ))
ومن سجلات القضاء تقديم مواطنة دعوى ضد مقيم ادعى أنه راق شرعي، واتهمته بالتحرش، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها. وقالت المواطنة في دعواها إن الراقي حضر المرة الأولى لمنزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا ثم هربت عندما نزع ملابسه لغرض سيئ.
algernaas4[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 2 ساعتين
دنياغريبه ونساء أغرب
عادل عبدالله[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذكرت صحيفة “عكاظ”، أن بعض الرقاة يلجأون إلى كتابة أرقام هواتفهم على جدران المنازل والمصليات متخذين من الشعار التجاري «اتصل نصل» وسيلة للوصول إلى المستهدفين.
وأوضحت الصحيفة، أن أحد الرقاة قال إنه لا يطلب مقابلا ماليا نظير عمله بل يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وأن المقابل المادي يتمثل في عائدات بيع مياه زمزم والعسل المقروء عليه، إذ يصل كيلو العسل من هذا النوع إلى أكثر من 30% من سعر السوق نظير أتعاب القراءة والنفث فيه.
وأشارت إلى صدور أحكام بالسجن والجلد على عدد من الرقاة لإدانة بعضهم بالتحرش والنصب والاحتيال، ومخالفة التعليمات والعمل بالرقية دون ترخيص أو إذن.
وأضافت: من سجلات المحاكم، صدر حكم سابق على أحد الرقاة بالجلد 30 جلدة؛ لإدانته بمزاولة العلاج بالرقية الشرعية، رغم صدور قرار بمنعه من قبل اللجنة المركزية لمتابعة مزاولي العلاج بالرقية والطب الشعبي.
وقالت الصحيفة إن مواطنة أقامت دعوى ضد مقيم ادعى أنه راق شرعي، واتهمته بالتحرش، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها. وقالت المواطنة في دعواها إن الراقي حضر المرة الأولى لمنزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا ثم هربت عندما نزع ملابسه لغرض سيئ.
وفي واقعة أخرى، استغلت كوافيرة عملها بين النساء لتروج لنفسها أنها وسيطة لدى شخص ادعت أنه شيخ بإحدى الدول الأفريقية، يتولى القراءة عن بعد لعلاج السحر والعين والعقم، بحسب “الصحيفة”.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4397 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلاً بعض الناس غريب ..
معقول[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصه مختلطه بين الماضي والحاضر
بالماضي راقي اجنبي وبالسعوديه
والحاضر راقي في دولة المغرب وتقريبا نفس التفاصيل
والصوره شيخ سعودي والضحيه مواطنه سعوديه
معقول[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصه مختلطه بين الماضي والحاضر
بالماضي راقي مقيم عربي وبالسعوديه
والحاضر راقي في دولة المغرب وتقريبا نفس التفاصيل
والصوره شيخ سعودي والضحيه مواطنه سعوديه
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 1 ساعة
سراق الدين وتسخيره للفجور والآثام
وللأسف مايزال البعض في غيبوبة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33051 ] نشر منذ 1 ساعة
طلع اجنبي الكلب
ناوي عليها اللعين
احمد[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 21 دقيقة
كثير من الرقاه ماعندهم الا الكذب والمتاجرة بالام الناس مثل الاطبا.واحد كان عنده الام يروح المستشفى يقولو مافيك شي والرقاه كل واحد يفتي اللي عين واللي سحر واللي مس وعاشق ومدري ايش من هالخرابيط.بعدين الرجال طلع برا واتضح ان معاه سرطان ومنتشر بسبب الاهمال والتاخير
اااا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في من يلبس لبس الدين من أجل المال أو الجنس أو الكذب
تويت أكثرهم
اخي / اخية الكريم ة لا تصدقوا كل من قصر ثوبه واطال لحيته سواء سعودي او اجنبي وبالذات الاجنبي فانه ياكل منها ليعيش واذا رجع وطنه تحصلوه في ملاهي الليل ويا كثرهم
الرقية انت او انتي ارقي نفسك وممكن شخص زوجك او اخوك او ابنك اشرف وافضل من الف واحد كاذب مثل هؤلاء
فيه من الملتزمين والشيوخ من هم قمة في التدين ولكن تجدهم منشغلين في طاعة الله وليس همهم المال او غيره من ملذات الدنيا