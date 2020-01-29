راق شرعي تحرّش بمواطنة ولمس أجزاء حساسة منها لإخراج الجن!

نايف السالم(صدى):

روت مواطنة في دعوى قضائية، قصة تحرُّش راق شرعي بها، ووضع يده في أماكن حساسة من جسدها.

وأوضحت المواطنة في الدعوى التي رفعتها، أن الراق جاء إلى منزلها وأثناء القراءة وضع يده في أماكن حساسة بزعم إخراج الجني من رحمها، وطلب منها نزع ملابسها إلا أنها رفضت خوفا منه.

وأخبرت المواطنة أسرتها بما حدث، ليتم وضع كمين له حتى جاء إلى منزلها في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وعندما همّ بوضع يده على جسدها والاقتراب منها تم القبض عليه، وفقًا لصحيفة «عكاظ».

واعترف المتهم بأنه تواصل مع الفتيات برسائل وصور غرامية ، وبمارسة الرقية بدون تصريح، وصدر حكم عليه بالسجن والإبعاد.