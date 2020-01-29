عبدالفتاح آدم في فرنسا يُقوي عضلاته

طلال الغامدي(صدى):

يخضع مهاجم نادي النصر، عبدالفتاح آدم، حاليًا إلى برنامج تأهيلي كامل في فرنسا، تحت إشراف مدرب خاص لتقوية العضلات، بعدما طاردته الإصابات خلال الموسم.

وطار آدم، إلى فرنسا يوم الأحد الماضي على أن يعود بعد 14 يومًا، ليغيب بذلك عن مباراتي الفريق أمام ضمك والفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واللقاء الافتتاحي من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري في الرياض.

وأوضح هشام العريني، مدير أعمال اللاعب، أن اللاعب هو من طلب من المدير الفني روي فيتوريا الخضوع لهذا البرنامج، وقد وافق المدرب على ذلك.

يشار إلى أن آدم، كان قد خاض مع النصر مباراة واحدة في الدوري كانت ضد التعاون، وتمكن فيها من تسجيل هدف النصر وصناعة هدف الفوز، وشارك أيضاً أمام التعاون في مباراة السوبر.