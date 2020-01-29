بالفيديو.. نساء تُشيع جنازة ناشطة حقوقية فى تونس بالغناء

تونس(صدى):

انتشرت مقاطع فيديو لجنازة الناشطة الحقوقية التونسية، لينا بن مهني، حيث شهدت مراسم دفنها العديد من المواقف الغير مألوفة في مجتمعنا العربى.

وكان قيام مجموعة من السيدات بحمل نعش الناشطة التونسية من أولى المواقف التى أثارت جدل واستغراب البعض، خاصة وأن المعروف لدى الدول العربية بأن الرجال هم من يتولون هذه المهام.

وبجانب ذلك، شهدت الجنازة قيام سيدات بالتصفيق والغناء أثناء سيرهم وراء النعش، كما قامت آخريات بترديد شعارات سياسية لا تتناسب مع طبيعة الموقف.

يذكر أن الناشطة لينا بن مهنى، كانت من المعارضة السابقة لنظام الرئيس المخلوع بن علي، وتوفيت أول أمس، الأثنين، بعد صراع مع المرض.