الكويت تنفي منعها دخول صدام حسين للمشاركة في بطولة الجودو

خالد الظفيري(صدى):

قال أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي يوسف دلي إن ما أشيع عن منع دخول مدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب إلى الكويت بسبب تشابه أسمه مع أسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، غير صحيح

وأوضح يوسف دلي، أن عدم منحه تأشيرة دخول تم بسبب عدم وجود صلاحية في جواز سفره لأكثر من ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة في الكويت.

يذكر أن المدرب المذكور هو مدرب نادي ثمر الرياضي، من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج اليمنية، ويشارك مع فريقه إلى في البطولة العربية للجودو المقامة في الكويت.