بالفيديو.. «فيحان» يكشف دخله الشهري من إعلانات السوشيال ميديا

علي القحطاني(صدى):

فجّر نجم السوشيال ميديا “فيحان ” مفاجأة مثيرة للدهشة حول دخله الشهري من الإعلانات على صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب .

وأكد في لقاء معه على قناة ” روتانا خليجية ” أنه يتقاضى 300 ألف ريال شهرياً ،مشيراً إلى أنه عمل سابقاً بعدة وظائف فكان بائع وطباخ مما أكسبه الإرادة وجعله قادر على مواجهة الكثير من الإنتقادات .

وحول سبب ارتدائه النظارة بإستمرار قال : دعاية وإعلان بقبض عليه فلوس، وحتى لو مش إعلان أحيانا بتصير من البرستيج والكاريكتر اللي أنا عملت لنفسه، بحب أنا الناس تتكلم وتقول شلون هذا لابسها .

كما أكد أن اخته التي كانت تظهر معه في بعض البرامج لن تظهر مجدداً لتركيزها على مستقبلها ، وارتدائها النقاب .

الجدير بالذكر أن “فيحان ” نجح مؤخراً في جمع 5 ملايين مشاهد لبرنامجه ” عائلة فيحان ” عبر ” يوتيوب ” ،ويعد من أكثرمشاهير السوشيال ميديا في المملكة .