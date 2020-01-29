فتاة ترد على خيانة زوجها بنفس الطريقة والنهاية كارثية!

أبو ظبي(صدى):

أقدمت امرأة إماراتية، على الانتقام من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة، بطريقته إذ خانته هي الأخرى مع شاب أجنبي.

واكتشفت المرأة، خيانة زوجها له وعندما واجهته لم يُنكر ذلك واعترف بأنها كانت لحظة ضعف وأن صديقتها هي من بادرت بالتقرُّب منه.

ورجا الزوج زوجته ألا تطلب منه الطلاق أو تترك له منزل الزوجية، لتستجيب الزوجة لذلك ويظلّا 5 أشهر سويًا لكنها كانت قد بيّنت النية للانتقام منه.

وتعرّفت المرأة على شاب عبر الإنترنت يكبرها بثلاثة أعوام، وأقامت معه علاقة عاطفية عبر «واتس آب»، ليكتشف الزوج ما فعله ويقيم دعوى طلاق للضرر.

وقضت محكمة الأحوال الشخصية، بتطليق الزوجة وإسقاط حقوقها الشرعية، وإسقاط حضانتها للأطفال.