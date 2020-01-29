طبيب: الإنسان يحتاج إلى 12 حضنًا يوميًا لكي يتزن نفسيًا (فيديو)

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أستاذ في الطب النفسي، أن العناق له فوائد كثيرة على صحة الإنسان النفسية والجسدية، إذ عدّد عشرة فوائد للعناق تبدأ منذ ولادته عندما تحتضنه والدته.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن المعانقة تشعر الإنسان المُعانَق بالوجود، وتقلل إفراز الهرمونات التي تسبب الضغط النفسي، إذ أثبتت الدراسات أنها تحمي من الإصابة من بعض الأمراض الجسمانية.

وأوضحت الدراسات أن الأفراد الذين تتم معانقتهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والصدر والباطنة، مفيدًا بأن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميا للبقاء على الحياة النفسية، و 8 أحضان لتعدي الصدمات اليومية، و 12 حضنا يوميا كي يتزن نفسيا بشكل كامل.