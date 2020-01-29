آل الشيخ يحفز الأهلي المصري قبل مواجهة الهلال السوداني

ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه اتفاقه مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، على منح لاعبي الأهلي مكافأة حال تأهلهم إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك :”“أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة.. وأكد على توافقنا في هذا الأمر، لكن بعد الصعود بإذن الله”.

يذكر أن الأهلى سيلاقى الهلال السودانى يوم السبت المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.