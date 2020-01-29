بالفيديو.. مشاهير كرة القدم يطمئنون على صحة تركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

قام عدد من مشاهير كرة القدم الدوليين بالإطمئنان على صحة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ولذلك من خلال فيديوهات وجهت منهم إليه .

وبث رونالدينيو مقطع فيديو، ألقى من خلاله التحية على آل الشيخ، متمنيًا له بأن ينعم بالصحة الجيدة والشفاء العاجل، كما بعث البرازيلي ريفالدو مقطع فيديو تمنى من خلاله الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه.

ونشر تركى آل الشيخ، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، مقاطع فيديوهات للاعبيين دوليين آخرين تمنوا له الشفاء من الوعكة الصحية التى أصابته مؤخرًا.

يذكر أن آل الشيخ يستكمل حاليًا رحلته العلاجية فى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد عملية أجراها مؤخرًا.