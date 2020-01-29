تعرفي على مواصفات المرأة المثالية التي يبحث عنها الرجل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تهتم كل إمرأة بمعرفة مواصفات المرأة المثالية التي يبحث عنها الرجل، وذلك حرصا منها على أن تكون هي وحدها محل إعجاب الرجل الذي تسعى للإرتباط به إذا كانت غير متزوجة أو لتكون هي الوحيدة الجاذبة لعيون زوجها وشريك حياتها لتملأ عينه وقلبه بحبها ولتكون هي وحدها المؤنس الوحيد له عاطفيا، فما هي تلك المواصفات

يبحث الرجل عن

الجمال

الجمال معيار هام جدا ويأتي على رأس معايير إختيار الرجل للمرأة، والجمال يتضمن الجمال شكلا وموضوعا بمعنى آخر جمال الشكل وجمال الروح عنصر هام عند إختيار الرجل لا مجال أبدا لإهماله أو الإغفال عنه

الحنان

المرأة المثالية لابد وأن تكون إمرأة حنونة تستطيع بحنانها أن تأخذ الرجل إلى عالم آخر يملؤه الدفء والأمان إمرأة تعي كيف تعطف على شريكها وتغمره بعطفها وحنانها دون كلل أو ملل من إحتياجه لذلك

الأناقة

يحب الرجل المرأة الأنيقة المهتمة بأناقتها ومظهرها داخل المنزل وخارجه وفي كل الأوقات، فالأناقة من المواصفات المثالية التي يبحث عنها الرجل في المرأة

الصدق

الصدق أحد أهم المواصفات المثالية التي يبحث عنها الرجل في المرأة وذلك لأنه صفة معنوية تدل على طهارة النفس ولا مجال أبدا للشك في المرأة الصادقة فالرجل معها في أمان تام

الثقاقة

الثقافة تزيد من جمال المرأة وتعمل على جذب الرجل إليها بقوة ، فثقافة المرأة تجعلها في المكانة التي تليق بها وتعزز من علاقتها بشريك حياتها، فالثقافة عامل تمييز هام بين إمرأة وأخرى

الطاعة

يتفق جميع الرجال على أن المرأة المطيعة تمثل كيان هام جدا في حياة الرجل لأنها تنفذ ما يقوله لها دون بذل مجهود في إقناعها بما يريد، ولا يُقصد هنا الطاعة العمياء ولكن الطاعة التي لا يكون فيها ضرر على المرأة وعلاقتها بالرجل

القناعة

أن ترضى المرأة بما تملكه وبما يجلبه لها الرجل وأن تقبل بإمكانياته هي ميزة كبيرة لا يقدرها إلا رجل كانت إمرأته دائمة التطلع إلى ما يملكه غيرها، فالمرأة القنوعة جوهرة ثمينة ولذلك فالقناعة من أهم مواصفات المرأة المثالية التي يبحث عنها الرجل

الوفاء والإخلاص

المرأة الوفية المخلصة تاج على رأس الرجل يفتخر بها ويسعد معها ولذلك فصفة الإخلاص من المواصفات المثالية التي يبحث عنها الرجل في المرأة لأن المرأة المخلصة مصدر كبير لشعوره بالأمان

الأمانة وكتمان الأسرار

الأمانة من المواصفات المثالية التي يبحث عنها الرجل في المرأة، فالرجل يعشق المرأة الأمينة كاتمة أسراره ويشعر بالأمان معها