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القضاء المصري ينتصر لمتهمة في فضيحة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف

القضاء المصري ينتصر لمتهمة في فضيحة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف
القاهرة(صدى):

أصدر القضاء المصري اليوم قراراً بمعاقبة 5 صحفيين مصريين على رأسهم رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع ” المصرية “خالد صلاح بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه .

وجاء قرار المحكمة لثبوت إدانة المتهمين بالتشهير بسيدة الأعمال منى الغضبان في القضية المعروفة بـ “فضيحة الفيديوهات الجنسية ” مع المخرج المصري خالد يوسف .

كما ألزمت المحكمة رئيس تحرير اليوم السابع بإزالة كافة الأخبار المتعلقة المدعية والصور ، فيما أحالت طلبها بالتعويض مليون جنيه للمحكمة المدنية المختصة لتقدير مبلغ التعويض .

وكانت منى الغضبان قد تقدمت ببلاغ ضد المخرج خالد يوسف تتهمه بتسريب الفيديوهات التي كانت أثناء فترة زواجهما ، بعدما تم القبض عليها مع 4 فتيات بينهن وممثلتين وإعلامية على أثر الفيديوهات الفاضحة .


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