3 حلول لتجنب مشكلة الحذف النهائي للصور من هواتف أندرويد

وكالات(صدى):

يواجه مستخدمى هواتف أندرويد أحيانا مشاكل قد تؤدى إلى فقدان صور ذات أهمية بالنسبة لهم، ويريدون بشتى الطرق استعادتها لكن دون جدوى.

وحتى لا يفقد المرء الصور من هاتفه بشكل نهائى، يمكنه أن يلجأ لإحدى هذه الطرق من أجل ضمان وجودها فى أى وقت

وهى كالتالى :

1-اللجوء إلى النسخ الاحتياطى للصور على حساب جوجل، حيث يقوم الفرد بالدخول على صور جوجل، ثم اختيار حفظ إلى الجهاز

2-استخدام خدمة Dropbox ، حيث يقوم المرء من خلال هذه الخدمة باختيار الصورة ثم اختر تصدير ثم حفظ إلى الجهاز

3-استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية SD الموجودة في الهاتف في حفظ الصور

4-إجراء عملية Root للهاتف، وتمكن هذه الطريقة من استعادة الصور إلا أن ذلك يتطلب محو بيانات الجهاز، لذلك يفضل عدم اللجوء إليها ألا اذا كان الجهاز خضع من قبل لعملية Root قبل حذف الصور.