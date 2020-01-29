طبيب الفنانة أصالة ينفي ارتباطه بها

أميرة خالد(صدى):

أكد فادي نصر الطبيب الخاص بالفنانة السورية، أصالة نصري، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود علاقة عاطفية تربطه بالفنانة.

وأكد نصر، في تصريحات له، أن العلاقة بينه وبين أصالة لم تخرج عن كونها علاقة صداقة، مؤكدًا أن الأخيرة تثق به فى إطار مسؤولياته تجاهها كطبيب، داعيًا الجميع إلى التوقف عن نشر الشائعة وتداول أخبار لا تمت للواقع بصلة .

وثارت الشكوك مؤخرًا حول إصالة وعلاقتها بطبيبها بعد تداول صور تجمعهما فى أكثر من مناسبة، كما دعمت إحدى التغريدات لإصالة على حسابها الرسمى بموقع تويتر تلك الشكوك، حيث كتبت عنه قائلة :”هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة”، ورد عليها الطبيب حينها بكلمات يمتدح شخصيتها.

يذكر أن الفنانة السورية أعلنت مؤخرًا انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.