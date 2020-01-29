إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة في حسابات المستفيدين

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي أ. إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تمّ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء متضمناً بدل غلاء المعيشة.

وقال المبارك إن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 2.058.096090 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريالاً، و102.997.465، لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة.