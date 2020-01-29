تقنيات طبية متطورة في مستشفى المهد

سعيد العجل(صدى):

قالت صحة المدينة المنورة أن المجمع الصحي بمحافظة المهد يشهد حراكًا تطويريًا فقد تم مؤخراً دعم مستشفى المهد بأحدث التقنيات الطبية المتطورة في مجال القلب حيث تم توفير جهاز «لتصوير القلب» وذلك لإجراء تخطيط صدى القلب، المعروف بإسم «الإيكو»، وهو بمثابة فحص يستخدم موجات صوتية عالية التردد (أولتراساوند)، لعمل تصوير للقلب.

بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية التي يستند إليها الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة عالية ، حيث يمثل الجهاز نقلة نوعية، تضاف إلى التطور الذي حدث بالخدمات التشخيصية والطبية، داخل المستشفى.‬

يذكر أن مستشفى المهد العام قدم خدماته للمواطنين والمقيمين، خلال العام الماضي وأستفاد ما يقارب من 72846 مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 29404 مراجع, كما أجرى المستشفى 97457 فحوص مخبرية، و 14540 فحوص شعاعية.

تجدر الإشارة أن مستشفى محافظة المهد سعته السريرية (60) سريرًا، ويقدم خدماته لأكثر من (70) ألف نسمة.