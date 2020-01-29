منها الإصابة بالسكري .. أضرار مخيفة لشرب القهوة على الريق
على الرغم من الفوائد الهامة للقهوة كتنبيه الجهاز العصبي والمساعدة على فقدان الوزن والنشاط البدني ، إلا أنها لا تخلو من الأضرار التي تهدد صحة القلب والوظائف الحيوية للجسم ، خاصة ً إذا كانت على الريق دون إفطار .
ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول القهوة إذ تسبب الأضرار التالية :
1- مشاكل الجهاز الهضمي حيث تحفز إنتاج هرمون المعدة مما يسبب حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم وغيرها .
2- ترفع مستوى هرمون التوتر نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني .
3- تسبب تغييرات في كيمياء الدماغ، ما يتطلب كميات أكبر من الكافيين تدريجيًا لإنتاج التأثيرات نفسها.
4- تزيد الشعور بالقلق، والأرق، وخفقان القلب، وتفاقم نوبات الهلع .
5- قد تؤدي أيضًا إلى الصداع والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم .
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