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  3. منها الإصابة بالسكري .. أضرار مخيفة لشرب القهوة على الريق

منها الإصابة بالسكري .. أضرار مخيفة لشرب القهوة على الريق

منها الإصابة بالسكري .. أضرار مخيفة لشرب القهوة على الريق
أميرة خالد(صدى):

على الرغم من الفوائد الهامة للقهوة كتنبيه الجهاز العصبي والمساعدة على فقدان الوزن والنشاط البدني ، إلا أنها لا تخلو من الأضرار التي تهدد صحة القلب والوظائف الحيوية للجسم ، خاصة ً إذا كانت على الريق دون إفطار .

ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول القهوة إذ تسبب الأضرار التالية :

1- مشاكل الجهاز الهضمي حيث تحفز إنتاج هرمون المعدة مما يسبب حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم وغيرها .

2- ترفع مستوى هرمون التوتر نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني .

3- تسبب تغييرات في كيمياء الدماغ، ما يتطلب كميات أكبر من الكافيين تدريجيًا لإنتاج التأثيرات نفسها.

4- تزيد الشعور بالقلق، والأرق، وخفقان القلب، وتفاقم نوبات الهلع .

5- قد تؤدي أيضًا إلى الصداع والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم .


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