منها الإصابة بالسكري .. أضرار مخيفة لشرب القهوة على الريق

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من الفوائد الهامة للقهوة كتنبيه الجهاز العصبي والمساعدة على فقدان الوزن والنشاط البدني ، إلا أنها لا تخلو من الأضرار التي تهدد صحة القلب والوظائف الحيوية للجسم ، خاصة ً إذا كانت على الريق دون إفطار .

ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول القهوة إذ تسبب الأضرار التالية :

1- مشاكل الجهاز الهضمي حيث تحفز إنتاج هرمون المعدة مما يسبب حرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم وغيرها .

2- ترفع مستوى هرمون التوتر نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني .

3- تسبب تغييرات في كيمياء الدماغ، ما يتطلب كميات أكبر من الكافيين تدريجيًا لإنتاج التأثيرات نفسها.

4- تزيد الشعور بالقلق، والأرق، وخفقان القلب، وتفاقم نوبات الهلع .

5- قد تؤدي أيضًا إلى الصداع والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم .