«الشورى» يوجه بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخر ذات العلاقة .
كما طالب ” الشورى ” الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل المواطن .
ووجه الشورى بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك ، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1174 ] نشر منذ 11 دقيقة
لماذا لا يتم تسجيل الشقق وفلل التمليك في الإدارات الحكومية..كتابة عدل او وزارة الإسكان او الهيئة العامة للعقار…؟
نريد أفعال وليس عناوين كبيرة لأشياء مهمه يوجد قصور في تطبيقها..!!