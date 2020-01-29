«الشورى» يوجه بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار

عادل الحربي(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخر ذات العلاقة .

كما طالب ” الشورى ” الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل المواطن .

ووجه الشورى بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك ، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.