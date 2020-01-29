بالصور.. طفل عالق بالطابق الثالث بعنيزة.. و«الدفاع المدني» يتدخل

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بعنيزة صباح اليوم الأربعاء من إنقاذ حياة طفل عمره 7 سنوات بعدما علق خارج نافذة غرفته بالطابق الثالث بحي القدس .

وأظهرت صور الطفل وهو عالق لا يتمكن من العودة لنافذة المنزل حتى كاد أن يسقط لولا العناية الإلهية ، ثم تدخل رجال الدفاع المدني الذين هرعوا إلى الموقع فور ورود البلاغ في الـ 7:35 صباحاً .

من جانبه شدد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد “إبراهيم أبا الخيل ” على أهمية مراقبة الأطفال لحمايتهم من تلك الحوادث .