بالصور.. طفل عالق بالطابق الثالث بعنيزة.. و«الدفاع المدني» يتدخل
تمكنت فرق الدفاع المدني بعنيزة صباح اليوم الأربعاء من إنقاذ حياة طفل عمره 7 سنوات بعدما علق خارج نافذة غرفته بالطابق الثالث بحي القدس .
وأظهرت صور الطفل وهو عالق لا يتمكن من العودة لنافذة المنزل حتى كاد أن يسقط لولا العناية الإلهية ، ثم تدخل رجال الدفاع المدني الذين هرعوا إلى الموقع فور ورود البلاغ في الـ 7:35 صباحاً .
من جانبه شدد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد “إبراهيم أبا الخيل ” على أهمية مراقبة الأطفال لحمايتهم من تلك الحوادث .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92097 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1174 ] نشر منذ 16 دقيقة
(( من جانبه شدد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد “إبراهيم أبا الخيل ” على أهمية مراقبة الأطفال لحمايتهم من تلك الحوادث ))
اذا كان مراقبة الأطفال ذات أهمية
ماذا عن أهمية الطبخ..؟..تجوع الأسرة يعني وممكن تطلق الام بسبب تأخير الاكل..؟!
وبحكم أصولي القصيمية
اعرف ان المطازيز والمرقوق يحتاح وقت للاعداد