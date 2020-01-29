إجراء أكثر من 890 ألف فحص مخبري بمجمع الملك عبدالله الطبي

جدة(صدى):

يواصل قسم المختبر وبنك الدم بمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة تنفيذ مهامه في تشخيص ومتابعة علاج المرضى والمراجعين وفق معايير الجودة الطبية المركزية ويسعى للحصول على المعايير العالمية لما يتميز به من وجود كوادر طبية وفنية من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية في مجال المختبرات وبنوك الدم، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي تمت أكثر من 890 ألف فحص خلال العام الماضي.

ويضم قسم المختبر وبنك الدم العديد من الوحدات التي تشمل وحدة الكيمياء والهرمونات ووحدة أمراض الدم, ووحدة الأحياء الدقيقة والطفيليات, ووحدة الفيروسات والأمصال والمناعة, ووحدة تشريح الأنسجة والخلايا, ووحدة خدمات نقل الدم, ووحدة سحب الدم بالعيادات الخارجية، كما يقدم القسم عدد من الخدمات الطبية المساعدة في إجراء الفحوصات المخبرية في كل وحدة على حسب التخصص، وذلك بفحص عينات الدم وسوائل الجسم المختلفة والأنسجة، إضافة إلى إحلال وتحديث القسم بأحدث الأجهزة المخبرية كجهاز الإتيليكا لإجراء وإدخال الفحوصات الجديدة وكذلك الانتهاء من الفحوصات في وقت أسرع، كذلك جهاز الفصل الكهربائي للبروتينات والبول لتشخيص العديد من أمراض الدم.