بالفيديو.. «أودي» تقتحم سوق السيارات بـ A6 2020 الجبارة
اقتحمت شركة أدوي سوق السيارات بسيارتها الجديد A6 2020 والتي تعد أهم السيارات المنافسة في السوق وتهدد عرش الكثير من السيارات الحديثة ، منها مرسيدس E class .
وجاءت سيارة أودي الجديدة بمظهر شبابي أنيق لا يخلو من الفخامة والعصرية بشبك أمامي كبير من الكروم بجانب مصابيح الليد .
وداخلياً ، جاءت المقصورة واسعة بمقاعد مريحة وفاخرة ، بجانب 3 شاشات واحدة منهم قبالة السائق ، تتحكم في بعض خصائص السيارة إلى جانب المالتيميديا وإمكانية مشاهدة الفيديوهات .
أما محرك السيارة فجاء بأكثر من نموذج ، سيكون أكثره تداولاً المحرك المزود بـ 4 سلندر بسعة لترين وعزم 275 حصانا يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل ، وتصل السرعة إلى 100 كم / الساعة في أقل من 7 ثوان .
زائر[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 40 دقيقة
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