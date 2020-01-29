بالفيديو.. «أودي» تقتحم سوق السيارات بـ A6 2020 الجبارة

أميرة خالد(صدى):

اقتحمت شركة أدوي سوق السيارات بسيارتها الجديد A6 2020 والتي تعد أهم السيارات المنافسة في السوق وتهدد عرش الكثير من السيارات الحديثة ، منها مرسيدس E class .

وجاءت سيارة أودي الجديدة بمظهر شبابي أنيق لا يخلو من الفخامة والعصرية بشبك أمامي كبير من الكروم بجانب مصابيح الليد .

وداخلياً ، جاءت المقصورة واسعة بمقاعد مريحة وفاخرة ، بجانب 3 شاشات واحدة منهم قبالة السائق ، تتحكم في بعض خصائص السيارة إلى جانب المالتيميديا وإمكانية مشاهدة الفيديوهات .

أما محرك السيارة فجاء بأكثر من نموذج ، سيكون أكثره تداولاً المحرك المزود بـ 4 سلندر بسعة لترين وعزم 275 حصانا يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل ، وتصل السرعة إلى 100 كم / الساعة في أقل من 7 ثوان .