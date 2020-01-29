شاهد.. أبرز مزايا النموذج الجديد من سيارات Sorento

سول(صدى):

تواصل شركة كيا جهودها لإطلاق النموذج الجديد من سيارات Sorento، حيث حرصت الشركة على إجراء تعديلات في تصميمها وتقنياتها بشكل يميزها عن النماذج السابقة منها.

وقررت الشركة إطلاق ثلاث نسخ من النموذج الجديد، حيث سيكون أحدها بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر، وعزم 188 حصانا، والأخر بمحركات ديزيل بسعة 3 ليترات، تعمل جميعها بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، والثالث مزودة بمحركات بنزين بسعة 2.4 ليتر، وعزم 188 حصانا.

واكتسب تصميم المصابيح الأمامية للسيارة شكل جديد يحتوي على 4 وحدات إضاءة من نوع LED، كما ستضيف الشركة للنموذج كاميرات مراقبة وأنظمة لتبريد وتدفئة المقاعد، بجانب إضافة أحدث أنظمة المولتيميديا.

ولم تنسى الشركة المنعطفات والطرق الوعرة، حيث تعتزم الشركة إضافة نظام قيادة خاص بالطرق الوعرة، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات أو المنحدرات بنموذج Sorento.