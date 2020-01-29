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المحكمة العمالية تنتصر لمواطن تعرض للفصل التعسفي وتلزم شركته بتعويض

المحكمة العمالية تنتصر لمواطن تعرض للفصل التعسفي وتلزم شركته بتعويض
نايف السالم(صدى):

انتصرت المحكمة العمالية بجدة لمواطن تعرض للفصل التعسفي ، وألزمت شركته بدفع نصف مليون ريال تعويضاً له .

وفي التفاصيل ، فقد كان المواطن على رتبة مدير مصنع بشركة عاملة في مجال المواد البترولية وتعرض للفصل التعسفي دون سبب بالمخالفة لنظام العمل ما دفعه للجوء للقضاء .

وجاء قرار المحكمة بعد الإستماع للمداولات والأدلة إذ ادعت الشركة أن علاقتها مع الموظف مجرد “عقد مقاولات ” وليست “علاقة عمالية ” ، فيما كشفت الأدلة عدم صحة الإدعاء من خلال توضيح العقد الرسمي وخطابات تعريف بالراتب وغير ذلك .

الجدير بالذكر أن تعويض المواطن اشتمل على 43 ألف ريال مكافأة نهاية خدمة ، بدل إجازات بواقع 224 ألف ريال .


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