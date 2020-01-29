براتب 9750 ريال.. شركة أسمنت المنطقة الشرقية تطرح وظيفة شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توافر وظيفة شاغرة للرجال بمسمى مهندس صيانة في محافظة طريف.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودى الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وذكرت أن مهام الوظيفة تتضمن إدارة أعمال الصيانة الهندسية للمعدات والمساهمة فى عملية التصميم، مشيرة إلى أن الراتب المقدر للوظيفة حوالى 9750 ريال.

ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 29 فبراير المقبل من خلال الرابط التالي هنا