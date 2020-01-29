براتب 9750 ريال.. شركة أسمنت المنطقة الشرقية تطرح وظيفة شاغرة للرجال
كشفت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توافر وظيفة شاغرة للرجال بمسمى مهندس صيانة في محافظة طريف.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودى الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وذكرت أن مهام الوظيفة تتضمن إدارة أعمال الصيانة الهندسية للمعدات والمساهمة فى عملية التصميم، مشيرة إلى أن الراتب المقدر للوظيفة حوالى 9750 ريال.
ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 29 فبراير المقبل من خلال الرابط التالي هنا
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 36 دقيقة
تقصدون أسمنت الشماليه..
القرشي[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 17 دقيقة
وظيفة مهندس وبهذا التخصص والراتب 9750 ريال والله مهزلة المهندس اول مايبدأ وخاصة مهندسين
البترول والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الهندسة الميكانيكية وهندسة الحاسوب
والهندسة الكيميائية والهندسة الوراثيّة والهندسة النووية لا تقل رواتبهم عن 14000 ريال الى 16000 ريال
كبداية فقط ويكون من حديثي التخرج اما المهندسين اصحاب الخبرة فتتراوح رواتبهم مابين 20000 ريال
الى 25000 ريال واكثر من هذا كل ما كانت شهادتهم اعلى من البكالوريوس وخبراتهم تزيد عن العشرة سنوات .