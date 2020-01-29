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صحة بيشة تتعامل مع 618 حالة إنقاذ حياة

صحة بيشة تتعامل مع 618 حالة إنقاذ حياة
الرياض(صدى):

أكدت صحة بيشة أنها تمكنت عبر برنامج إحالتي من التعامل بنجاح – ولله الحمد – مع (618) حالة إنقاذ حياة وذلك خلال العام الماضي ، مشيرة إلى أن عدد الإحالات الطارئة بلغ (1773) حالة .

في حين بلغ عدد إحالات التنويم (419) حالة ، وعدد إحالات العيادات الخارجية (5446) حالة وأما عدد إحالات إنقاذ حياة المستقبلة من خارج محافظة بيشة من (مستشفى رنية العام) فقد بلغت خلال نفس الفترة (1590) حالة .

يذكر أن عدد الإحالات الخارجية خلال عام 2018 م بلغ (5892) حالة, بينما بلغ في عام 2019 م ( 2215) حالة.

وأنخفضت نسبة الإحالات في صحة بيشة بواقع 70%.


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