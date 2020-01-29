الجامعة العربية: خطة ترامب للسلام تهدر حقوق الفلسطينيين

القاهرة(صدى):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القراءة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، يهدر حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وقال أبو الغيط نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهد جاد يبذل من أجل تحقيق السلام.

وكان ترامب كشف أمس النقاب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تنص على أن “القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل”.

كما تدعو خطة ترامب إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل، وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”.