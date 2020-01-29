منها إعادة الباقي.. إلزام مشغلي مكائن المشروبات بالأماكن العامة بـ 8 شروط

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن شروط تشغيل المكائن الذاتية الخاصة بالمشروبات الساخنة والباردة في الأماكن العامة .

وتهدف الإشتراطات إلى ضمان الإلتزام بكفاءة العمل والمواصفات القياسية ، وجاء أبرزها على النحو التالي :

1– الإلتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للمكائن .

2– تعهد الجهة المالكة بعد التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للمكائن .

3– الإلتزام بضمان كفاءة العمل وتحقيق الخدمات بدرجة دقيقة .

4– إتاحة استرجاع مال طالب الخدمة حال عدم إتمامها ، وإتاحة إعادة بقية مبلغ الشراء .

5– إزالة المكائن حال عدم تشغيلها .

6– استخدام عبوات مناسبة للمشروبات الساخنة ، وتتم التعبئة بطريقة آلية أو نصف آلية ومنع التعبئة والخلط يدوياً .

7– وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها .

8– عدم فصل التيار الكهربائي عن المكائن مادامت محملة بالمواد الأولية .