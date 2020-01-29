منها إعادة الباقي.. إلزام مشغلي مكائن المشروبات بالأماكن العامة بـ 8 شروط
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن شروط تشغيل المكائن الذاتية الخاصة بالمشروبات الساخنة والباردة في الأماكن العامة .
وتهدف الإشتراطات إلى ضمان الإلتزام بكفاءة العمل والمواصفات القياسية ، وجاء أبرزها على النحو التالي :
1– الإلتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للمكائن .
2– تعهد الجهة المالكة بعد التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للمكائن .
3– الإلتزام بضمان كفاءة العمل وتحقيق الخدمات بدرجة دقيقة .
4– إتاحة استرجاع مال طالب الخدمة حال عدم إتمامها ، وإتاحة إعادة بقية مبلغ الشراء .
5– إزالة المكائن حال عدم تشغيلها .
6– استخدام عبوات مناسبة للمشروبات الساخنة ، وتتم التعبئة بطريقة آلية أو نصف آلية ومنع التعبئة والخلط يدوياً .
7– وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها .
8– عدم فصل التيار الكهربائي عن المكائن مادامت محملة بالمواد الأولية .
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