7 طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون متاعب الرجيم

أميرة خالد(صدى):

لا شك أن الرشاقة حلم كل امرأة ، إلا أنها قد تواجه بعض الصعوبات في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسبب عدم اتباع الطريقة السليمة .

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بإتباع الطرق التالية للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في فترة وجيزة :

1- اشربي المزيد من الماء ، فالماء يساعد على إذابة الدهون والتمثيل الغذائي الجيد .

2- خذي قسط افي من النوم : سيقلل ذلك من شعورك بالتوتر وتغير الهرمونات التي تدفعك لتناول الطعام .

3- ابحثي عن السعادة في غذائك : سيساعدك هذا على الإستمرار ، فهناك أغذية تحفز هرمون السعادة كالبيض والسمك واللدواجن والعدس وكلها مفيدة في التخسيس .

4- تناولي الأغذية المفيدة ، وتجنبي النشويات والحلويات والدهون .

5- اجلسي في مكان بارد ، فالشعور بالبرد يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية .

6- تناولي الأطعمة التي تساعد على الشبع كالخيار والبرتقال والخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف .

7- استخدمي أطباق أصغر حجماً حتى تشعري بحقيقة الكمية التي تتناوليها .