بالفيديو.. سائق حافلة في الصين يصف السير في الشوارع بعد تفشي كورونا

بكين(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق إحدى الحافلات في شنغهاي بالصين، أكد من خلاله عدم عثوره على أى ركاب خلال رحلته والتى امتدت لساعة ونصف.

ووصف السائق في المقطع حالة سير الحافلات عقب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سار على الطريق ولم يجد أى راكب واحد ليستقل الحافلة برغم مرور رحلته على 60 محطة.

وأضاف أن هذا الوضع لم يحدث من قبل خلال المدة التى عمل بها كسائق حافلات والبالغة 10 سنوات.