تحويلات الأجانب في المملكة تواصل الإنهيار

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير اقتصادية عن تراجع تحويلات الأجانب للخارج بنسبة 8 % لتسجل 125.5 مليار ريال خلال العام المنقضي 2019 .

وسجلت التحويلات انخفاض للعام الرابع على التوالي ، إلا أن انخفاض العام الماضي يعد الأعلى على الإطلاق حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ 2012 .

الجدير بالذكر أن أعلى تحويلات للجانب كان في عام 2015 بواقع 156.86 مليار ريال إلا أن تحويلات العام الماضي تراجعت عنها بنسبة بنسبة 20 % .