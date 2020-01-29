تحويلات الأجانب في المملكة تواصل الإنهيار
كشفت تقارير اقتصادية عن تراجع تحويلات الأجانب للخارج بنسبة 8 % لتسجل 125.5 مليار ريال خلال العام المنقضي 2019 .
وسجلت التحويلات انخفاض للعام الرابع على التوالي ، إلا أن انخفاض العام الماضي يعد الأعلى على الإطلاق حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ 2012 .
الجدير بالذكر أن أعلى تحويلات للجانب كان في عام 2015 بواقع 156.86 مليار ريال إلا أن تحويلات العام الماضي تراجعت عنها بنسبة بنسبة 20 % .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 20 دقيقة
قانون الإقامة في السعودية غير مشدد على الأجانب..
وإلا لن تجد إلا عمال النظافة والسائقين ومن في حكمهم ولم تم افراغ الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية
كم كلية طب في الجامعات السعودية غير الابتعاث و لماذا لا يشاهدوا في المستشفيات الخاصة ؟
محمد عرعر747[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 15 دقيقة
الى الامام يا وطني الغالي………..