بعد صورها المثيرة.. ممثلة باكستانية تنشر صور لها في الكعبة الشريفة

أميرة خالد(صدى):

نشرت ممثلة بوليوود الباكستانية، رابي بيرزادا، عبر حسابها الرسمى علي موقع إنستجرام، صورًا لها في الكعبة الشريفة، وذلك بعد أن أعلنت مؤخرًا اعتزالها التمثيل عقب انتشار صور ومقاطع فيديو لها بأوضاع مثيرة علي مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت الممثلة الباكستانية، أعجابها بما شاهدتها في مكة المكرمة، وافتخارها بأدائها لمناسك العمرة بطقوسه الدينية، مضيفة أن وجودها فى مكة جعلها تنسى عائلها وكل شئ، ولا تفكر فقط سوى في الله سبحانه وتعالى.