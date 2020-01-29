شاب عربي يتزوج من بريطانية عمرها 80 عاما ويؤكد: «الفلوس مش كل حاجة»

القاهرة(صدى):

تزوج شاب مصري 35 سنة، من سيدة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاما، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل وسط اتهامات بأنه تزوجها للحصول على أموالها أو الجنسية البريطانية.

وقال الشاب أن زوجته كانت متزوجة من قبل في بريطانيا، وبعد زواجها منه أشارت إلى أن “الرجل المصري أفضل رجل في العالم”، مؤكداً أنه لم يرتكب خطاً او حراماً.

ورداً على هذه الاتهامات وأكد أن ارتباطه بها جاء بعد شعوره معها بالراحة والسعادة، لافتاً انه يعمل كمفتش للجودة، وحالته المادية ميسورة، كما سافر للعديد من الدول، وفي المقابل لا تمتلك زوجته أموالاً ليطمع فيها، ومنذ بداية تعارفهما أكد لها أنه لا يحتاج للمال.

واستنكر الشاب من نشر موضوع زواجه والتعليقات التي لحقت الموضوع، وما حملته من إساءة له ولأسرته، داعياً وسائل الاعلام لاحترام خصوصيات الآخرين. لافتاً أنه قرر الانتقال من مصر بعد ما تعرض له من تشهير بين يوم وليلة ليستمتع بحياته بعيداً عن الضجيج.