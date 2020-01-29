شاب عربي يتزوج من بريطانية عمرها 80 عاما ويؤكد: «الفلوس مش كل حاجة»
تزوج شاب مصري 35 سنة، من سيدة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاما، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل وسط اتهامات بأنه تزوجها للحصول على أموالها أو الجنسية البريطانية.
وقال الشاب أن زوجته كانت متزوجة من قبل في بريطانيا، وبعد زواجها منه أشارت إلى أن “الرجل المصري أفضل رجل في العالم”، مؤكداً أنه لم يرتكب خطاً او حراماً.
ورداً على هذه الاتهامات وأكد أن ارتباطه بها جاء بعد شعوره معها بالراحة والسعادة، لافتاً انه يعمل كمفتش للجودة، وحالته المادية ميسورة، كما سافر للعديد من الدول، وفي المقابل لا تمتلك زوجته أموالاً ليطمع فيها، ومنذ بداية تعارفهما أكد لها أنه لا يحتاج للمال.
واستنكر الشاب من نشر موضوع زواجه والتعليقات التي لحقت الموضوع، وما حملته من إساءة له ولأسرته، داعياً وسائل الاعلام لاحترام خصوصيات الآخرين. لافتاً أنه قرر الانتقال من مصر بعد ما تعرض له من تشهير بين يوم وليلة ليستمتع بحياته بعيداً عن الضجيج.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 45 دقيقة
صحيح الفلوس ليست كل حاجة
الحصول على تصريح الإقامة وبطاقة الإئتمان هو كل حاجه
وبعدها ضربه على القفا و شلوت معتبر تلاقي نفسها في الشارع ضحية غدر الزمن والحب الشيطاني.
fares[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ 38 دقيقة
اقول والله انك مانت متزوج وحده كبرها كبر جدتك الا لحاجتين وهي
1- الفلوس وشكلها عندها فلوس واجد
2- الحصول على الجنسية البريطانية والاقامة الدائمه في الدولة
غير كذا قوم روح قول كلام ثاني
رااايق[ عدد التعليقات: 7920 ] نشر منذ 18 دقيقة
قم بس قم قال أيش «الفلوس مش كل حاجة» قال **!!! هههههههههههههههه
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لافتاً أنه ((قرر الانتقال من مصر)) بعد ما تعرض له من تشهير بين يوم وليلة ليستمتع بحياته بعيداً عن الضجيج ))*!!
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أهــوووه * بداية الغيث قطرة ** وبعدين بتصير سيووول على البريطانية دي *!! هههههههههههههههههههههههه
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أستغفر الله و أتوب إليه ***
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53912 ] نشر منذ 16 دقيقة
أثبتت دراسةبريطانية أن المرأه تشعر باالسعادةأثناء غسل الصحون،،،،
مسوين دراسة ع وحده بريطانية ماعندها الاصحنين حاطه فيهم
سلطة🥗🥗
ماجربوا قدر الجريش وهو يابس
😂😂😂😂😂😂😂
محمد عرعر747[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 8 دقائق
صدقتك يا بن مصر هههههه
العب يله هههههههههه