«بنك التنمية الاجتماعية» يوقف قرض «آهل» ويعمل على تطوير بديل

علي القحطاني(صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إيقاف منتج آهل “إعادة التمويل”، الذي يستهدف دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتها.

وقال البنك إن قرار إيقاف منتج قرض “آهل”؛ يأتي نظراً للعمل على تطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل البنك.

وأَضاف أنه يمكن الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض؛ التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.

يذكر أن لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة تضمنت رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، بجانب رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 10 آلاف ريال بدلاً من 8 آلاف، إلى جانب إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتحديد المدة بالنسبة لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ عقد الزواج.