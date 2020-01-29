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«المسند»: وقوع 53 زلزال خلال الـ24 ساعة الماضية

«المسند»: وقوع 53 زلزال خلال الـ24 ساعة الماضية
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء عن وقوع 53 زلزال خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم .

وقال “المسند ” على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل فوق الطبيعي .

ونشر “المسند ” خريطة توضح مواقع الزلازل على مستوى العالم ، والتي أظهرت وقوع أغلبها في البلاد الساحلية .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1174 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا الخبر العادي

سيتلقفه اتباع إيران من المستعربين ويعملوا عليه إسقاط سياسي وطائفي ويتم نشره.بعد أن تأتي العناوين من طهران

ان هذا من غضب الله بسبب تآمر السعوديين على القضية الفلسطينية وحربهم في اليمن وسبب الحرب في سوريا والمظاهرات في العراق ولبنان

[ عدد التعليقات: 4389 ] نشر منذ 2 ساعتين

نسأل اللع السلامه …!!

[ عدد التعليقات: 92097 ] نشر منذ 27 دقيقة

اللهم احمِ بلادنا من الزلازل والفتن والمحن .. آمين ..

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