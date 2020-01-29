«المسند»: وقوع 53 زلزال خلال الـ24 ساعة الماضية

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأربعاء عن وقوع 53 زلزال خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى العالم .

وقال “المسند ” على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن المعدل فوق الطبيعي .

ونشر “المسند ” خريطة توضح مواقع الزلازل على مستوى العالم ، والتي أظهرت وقوع أغلبها في البلاد الساحلية .