لاعب «عاطل» خلفا لبريجوفيتش

ماجد محمد(صدى):

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد، مع الإيفواري ويلفريد بوني، خلفًا للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وسيمثل بوني فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة عام ونصف العام.

ولعب بوني في الملاعب الأوروبية مع فريق فيتس الهولندي، وانتقل بعدها إلى سوانزي سيتي الإنجليزي، ثم لفت أنظار مانشستر سيتي وقرر التعاقد معه ليصبح أغلى لاعب إفريقي في التاريخ.

وبعدها تمت إعارة اللاعب إلى العربي القطري الموسم الماضي، حيث واصل مستويات المتدنية لينهي الفريق القطري عقده، وظل طوال الفترة الماضية بلا أي نادي.