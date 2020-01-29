الجمارك: يمكن طلب السجائر عبر المتاجر الإلكترونية خارج المملكة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أنه يمكن للمدخنين، طلب علب السجائر من خارج المملكة عبر المواقع الإلكترونية التي توفر هذه الخدمة.

وأشارت الجمارك إلى أن القوانين تسمح للأشخاص استيراد السجائر من دون دفع رسوم جمركية، بحد أقصى يبلغ 200 سيجارة، أي عشر علب أو كروز واحد.

ووفقًا لآلية احتساب الرسوم الجمركية على منتجات التبغ، سيدفع من يطلب علب سجائر من خارج المملكة، نسبة ١٠٠٪ رسوم جمركية، بالإضافة إلى ١٠٠٪ ضريبة انتقائية و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.