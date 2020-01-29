حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق(الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل ،الرياض ،الشرقية، جازان، عسير ،الباحة ، الطائف). ونشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .