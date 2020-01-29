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فضيحة جنسية تهز الشارع التركي وأردوغان يستمر في إهمال شعبه

فضيحة جنسية تهز الشارع التركي وأردوغان يستمر في إهمال شعبه
أنقرة(صدى):

ما زال الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان مهووسا بعودة الهيمنة العثمانية، وأن يصبح أول السلاطين الجدد، تاركا شعبه يغرق.

وهزت فضيحة جديدة أركان الشارع التركي، حيث تم إلقاء القبض على مدرب فنون تركي، اعتدى جنسياً على 14 طفلة.

وصدر ضد المدرب حكماً بـ100 عام، وسط انتقادات واسعة لأردوغان، الذي ينشغل عن شعبه بتدير المكائد وتخريب الدول العربية، إلى جانب نشر الإرهاب في مختلف إنحاء العالم، من أجل بلوغ حلمه الواهي.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33040 ] نشر منذ 2 ساعتين

اوكي

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 39 دقيقة

اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك عاجلاً غير اجل يارب انك تعلم ان هذا يريد التسلط على المسلمين فسلط عليه المرض الذي يقعده في الفراش يتمنى الموت ولا يستطيع ليصبح منسيا في المستشفيات مهاناً ومن ساعدة من الأخونجية والمجوس والنصارى واليهود يارب لا يعجزك شي في الأرض ولا في السماء سبحانك انت القادر على كل شي.

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