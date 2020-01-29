بالفيديو..الراقصة سما المصري في معرض الكتاب بـ «البيجامة» والأمن يطردها

القاهرة(صدى):

ظهرت الراقصة المثيرة للجدل، سما المصري، في معرض القاهرة للكتاب، بملابس غير لائقة، ما أثار غضب زوار المعرض.

وتفاجأ زوار معرض الكتاب بتواجد الراقصة، مرتدية «البيجامة»، ما دفعهم لإبلاغ أمن مركز مصر للمعارض الدولية، بما يحدث.

وأمر المسؤولين سما المصري بالخروج من المعرض تجنبًا لحدوث مشكلة.

واعتادت المصري الظهور بشكل استفزازي مثير للجدل، في مناسبات مختلفة، متسببة في إثارة الغضب.