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    يناير

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  3. مواطن يشعل النار لسقاية مواشيه من شدة الصقيع

مواطن يشعل النار لسقاية مواشيه من شدة الصقيع




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