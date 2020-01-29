أردوغان يستغل أزمة صفقة القرن ليحتل ميناء طرابلس في انتهاك صارخ للقانون

أنقرة(صدى):

وصل جنود أتراك، فجر اليوم الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين.

وتعد هذه سابقة من نوعها منذ بدء تركيا بإرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات الوفاق في معارك طرابلس.

ورغم تعهد أردوغان في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة، رافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية.

وتم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع أزمة صفقة القرن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

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