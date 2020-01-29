شاب يدعي مناصرته للمرأة يبتز فتاة بصورها

عادل الحربي(صدى):

أقدم شاب على ابتزاز فتاة اختلفت معه في الرأي، من خلال حفظه صورها على موقع سناب شات وتهديده لها بنشرها.

وتبين أن الشاب المبتز، يعُد نفسه نصيرًا للمرأة ومدافعًا عن حقوقها، وحفظ صور الفتاة عن طريق أحد برامج الحفظ للسناب.

وجاء ذلك بعدما اختلفت معه الفتاة بأحد الأمور، ليشن رواد موقع تويتر حملة ضده، مطالبين بمحاسبته.

وأشارت الفتاة إلى أن ذلك الشخص المبتز يرتدي قناع الفضيلة، مستغلا وجود الفتيات المتابعات له بالحديث عن قضايا المرأة.